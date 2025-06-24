В правительстве оправдали рост цен на картофель

Цены на картофель в России в настоящее время не особенно отличаются от той стоимости, что была пару лет назад. Таким образом в интервью «Комсомольской правде» рекордное подорожание популярного продукта объяснил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его словам, рост цен был связан с высоким урожаем 2023 года, после чего наблюдалось экономически неоправданное падение стоимости, ставившее производство на грань рентабельности. Урожай 2024 года оказался сравним с тем, что был в 2022 году, и стоимость начала отыгрывать своё падение.

Патрушев указал, что посевные площади под картофель в этом году увеличены, начинается сбор нового урожая, и цены на корнеплод в магазинах стабилизированы.

Вице-премьер не объяснил, какое именно падение стоимости картофеля он имеет в виду. По данным Росстата, на 9 января 2023 года килограмм картофеля в рознице в среднем стоил 32,3 рубля, а к 7 августу его цена увеличилась 42,97 рублей. В январе 2024-го цены падали до 29,93 рубля, а июне того же года уже поднялись 56,31 рубля.

Между тем в конце апреля этого года стоимость картофеля в магазинах выросла до 85,4 рублей за килограмм, что стало историческим максимумом. Таким образом, по сравнению с уровнем двухлетней давности цены на картофель в розничной продажи выросли в два раза, что значительно выше официальной инфляции.

В Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН заметили, что продажа картофеля сократилась на восемь процентов, а хлеба, макарон и круп выросла на шесть, пять и три процента соответственно. Такие данные могут означать, что россияне на фоне ценовой динамики начали менять потребительские привычки.