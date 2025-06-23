Будапешт и Братислава, как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

Брюссель, по словам Сийярто, параллельно хочет в обход собственных правил запретить Венгрии и Словакии покупать российские нефть и газ.

"Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Киева", - сказал Сийярто представителям СМИ по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

Снятие санкций с России допустили

Будапешт и Братислава, как он объяснил, приняли такое решение, потому что параллельно Евросоюз намерен запретить им закупать выгодную и надежную энергию из РФ. Для обеих стран это "совершенно неприемлемо", подчеркнул Сияйрто.