Финансист: Усиление поддержки рубля ожидается ближе к 25 июня

Валютный рынок остается устойчивым, считает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. Это связано с тем, что приток экспортной выручки присутствует, а до основного налогового пика, который приходится на 25 июня, остается достаточно времени для накопления рублевой ликвидности.

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"Стабильность курса в последние недели обусловлена умеренным внешним фоном, высокой сырьевой выручкой и ограниченной активностью импортеров, - рассказала "РГ" эксперт.

Инфляционные показатели подтверждают замедление роста цен: недельная инфляция составила 0,04%, в годовом выражении - 9,59%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил на ПМЭФ, что текущие темпы снижения инфляции опережают прогноз министерства и носят устойчивый характер. Тем не менее, он также добавил, что экономика РФ "находится на грани перехода в рецессию" по оценкам бизнеса. Это создает дополнительные вызовы для экономической политики.

Также Владислав Силаев напомнил, что Центральный банк, в свою очередь, сохраняет жесткую риторику: глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продолжит "настойчиво добиваться" снижения инфляции до целевого уровня в 4%. Это означает, что даже при локальном укреплении рубля и замедлении инфляции смягчение денежной политики будет идти с большой осторожностью. Ключевой вопрос - сохранится ли дезинфляционный тренд в III квартале, особенно на фоне роста бюджетных расходов.