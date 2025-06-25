Решетников заявил о рекордном росте ВВП России среди стран G20

Экономика России за последние два года показала темпы роста, которые превысили 4% и оказались выше большинства стран G20, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями иностранных дипмиссий заявил, что темпы роста ВВП России за последние два года превысили 4%, несмотря на ограничения, передает ТАСС.

Решетников отметил:, что этот показатель оказался выше, чем у большинства стран G20 и мировой экономики в целом.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии и текущая динамика требует постепенных изменений в модели роста без резких реформ.