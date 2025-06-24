Пушилин: «Недра» получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития

Государственная компания «Недра» получила разрешение на проведение работ по подготовке к добыче лития и титана. Об этом заявил в беседе с РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Зимой Пушилин заявлял, что основные залежи лития и титана в регионе расположены на уже освобожденных территориях. Разработка месторождений еще не началась, так как эти районы нуждаются в разминировании. Однако это направление имеет большой потенциал для пополнения как регионального, так и федерального бюджетов, отметил глава республики.

По его словам, в рамках подготовительных мероприятий будут созданы условия для безопасной разработки месторождений. Для освоения месторождения, вероятно, потребуется привлечение частных инвестиций, но это станет следующим шагом в работе после того, как государство оценит запасы лития и титана, подчеркнул Пушилин.

Как сообщил руководитель региона, в Шевченково есть еще одно месторождение лития, но из-за близости к зоне боевых действий пока не стоит рассматривать возможность его освоения.

Ранее аналитик ИКСИ Наталья Чуркина заявила, что для России добыча собственного лития сейчас является стратегической задачей, которая возникла в условиях геополитической напряженности. И вопросы рентабельности пока вторичны.