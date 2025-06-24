В Гознаке объяснили, почему в обороте мало банкнот по 200 и 2000 рублей
Банк России выпускает банкнот номиналом 200 рублей и 2000 рублей «столько, сколько нужно», сказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в интервью агентству «Прайм».
«Количество банкнот в обращении определяется реальными потребностями экономики. На сегодня нехватки 200- и 2000-рублевых купюр нет, поэтому Банк России выпускает их столько, сколько нужно», — сказал Трачук, отвечая на вопрос о том, почему эти купюры редко встречаются, хотя и были выпущены довольно давно.
Никаких проблем с тем, чтобы изготовить дополнительные объемы банкнот, нет, подчеркнул глава Гознака.
По оценкам Трачука, оборот наличных денег в России составляет 17,5–18 трлн рублей, из них 99% — это банкноты, 1% — монеты. Отказываться от монет РФ пока не будет, потому что, несмотря на высокую стоимость изготовления, монеты долговечны в использовании и служат десятилетиями.
«Никаких планов по выводу каких-то монет или монет в целом из обращения не анонсировано. Более того, Банк России периодически проводит монетные недели с целью вернуть в оборот монеты, которые люди не используют», — напомнил Трачук.