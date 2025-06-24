В запрет на вывоз риса из России внесли коррективы

Правительство РФ продлило срок действия введенного в 2022 году временного запрета на экспорт риса-сырца еще на полгода, до 31 декабря 2025-го.

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Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией», — заявили власти.

Уточняется, что запрет не коснется поставок в государства-члены ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), Абхазию, Южную Осетию, а также оказания гуманитарной помощи и транзита через территорию России.

При этом в решение о временном в запрете внесены и коррективы. С учетом запросов со стороны стран-партнеров из-под действия временного ограничения решили исключить рис для посева, также готовится к подписанию постановление о тарифной квоте на вывоз отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы, которые до 30 июня находятся под запретом.

Как ранее отмечали эксперты, планы по отмене запрета будут связаны с ремонтом Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубани, который, как ожидается, продлится как раз до конца 2025 года. От работы этого объекта зависит водоснабжение рисоводческих хозяйств Краснодарского края, их посевные площади.