Китай резко нарастил закупки российской водки

По данным на 15 июня 2025 года, Россия почти в 1,9 раза увеличила экспорт водки в Китай. Об этом сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Его процитировало агентство «Интерфакс».

© Lenta.ru

В денежном выражении речь идет о 2,1 миллиона долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то объем поставок увеличился почти на 60 процентов в натуральном выражении, а в денежном — почти на 87 процентов. Что касается экспорта безалкогольных напитков, то он вырос в деньгах на 24 процента, а в натуральном выражении — на 15 процентов.

Кроме того, Ильюшин рассказал, что к середине первого месяца лета КНР приобрела у России 820 тонн макарон. Это в 1,7 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В конце мая сообщалось, что по итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российской водки в Китай выросли больше чем в 2,5 раза и достигли 139,7 тысячи литров. Как следствие, РФ вошла в топ-3 крупнейших поставщиков водки в Китай. На первом месте тогда расположилась Швеция, а на втором — Белоруссия.