Эксперт усомнился в том, что Иран закроет Ормузский пролив

Исполнительный директор RBN Energy Расти Брейзиэль в интервью CNBC выразил сомнения относительно того, что Иран действительно перекроет Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для перевозки нефти, передает портал «Финансы Mail.ru».

В случае его перекрытия Иран в первую очередь навредит сам себе, отметил специалист. В этой связи данное событие вряд ли произойдет, считает он.

«Если только ситуация не станет гораздо более критичной, чем кажется сейчас», — подчеркнул Брейзиэль.

После атаки США на ключевые ядерные объекты Ирана появились слухи о том, что страна может перекрыть Ормузский пролив. Ранее государственный телеканал Press TV сообщил, что парламент страны в воскресенье одобрил это решение.

Брейзиэль утверждает, что Тегеран уже более двух десятилетий выражает готовность перекрыть Ормузский пролив в случае эскалации конфликта. Однако на практике Иран никогда не прибегал к таким мерам, поскольку это могло бы нанести значительный ущерб самому Ирану, отметил исполнительный директор.

Иран осуществляет экспорт через пролив, поставляя около 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки. По мнению аналитиков, Иран не планирует закрывать пролив, что подтверждается снижением стоимости нефти в понедельник.