Трамп намерен досрочно сменить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность досрочного назначения следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС), чтобы сменить нынешнего председателя Джерома Пауэлла, пишет WSJ.

По сведениям Wall Street Journal (WSJ), среди потенциальных кандидатов на пост главы ФРС американский лидер рассматривает бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша, главу Минфина Скотта Бессента, руководителя Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета. Среди них Трамп выберет наиболее приверженного идее снижения ставок.

«Раздражение президента Трампа медленным подходом Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок побуждает его рассмотреть возможность ускорения процесса, когда он объявит о своем выборе кандидата на пост нынешнего председателя Джерома Пауэлла, срок полномочий которого должен длиться еще 11 месяцев», – пишет газета.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, в последние недели Трамп обдумывал идею о том, чтобы выбрать и объявить о замене Пауэлла к сентябрю или октябрю. Один информаторов сказал, что гнев президента США по отношению к Пауэллу может привести к значительно более раннему объявлению кандидата – летом.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президент США раскритиковал главу Федеральной резервной системы Пауэлла за задержки в снижении ключевой ставки и призвал его к отставке, сославшись на более активные действия Европейского центрального банка. До этого Пауэлл признал, что увеличение пошлин Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию.