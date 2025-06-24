Китай может снова закупать нефть у Ирана

Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана», — сказал он.

При этом Трамп выразил надежду, что также Китай будет закупать топливо в больших объемах и у США. Американский глава отметил, что для него «было большой честью сделать это возможным».

Заявление Трампа прозвучало на фоне завершившейся эскалации между Ираном и Израилем, во время которой многие опасались, что Тегеран перекроет Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы.

Ранее президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия на 12 дней. По мнению Трампа, это позволит обеспечить завершение конфликта между ними. В Израиле и Иране уже подтвердили, что приняли предложение США о перемирии и приступили к его реализации.