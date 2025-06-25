ЦБ РФ понизил курс доллара на 26 июня до 78,2 рубля

Официальный курс американского доллара обновил свой минимум с мая позапрошлого года — он упал до 78,20 рубля. Об этом стало известно в среду, 25 июня.

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Снизился на 0,68 рубля и курс евро — теперь его можно приобрести за 91,06 рубля за единицу.

Изменения произошли и в китайской валюте. На данный момент один юань стоит 10,91 рубля.

По курсу Центробанка России проходят расчеты по ряду инструментов — в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро, уточнили в пресс-службе регулятора.

Аналитик департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман рассказал, что с начала года рубль укрепился относительно доллара на 24 процента — причиной этого стала высокая ставка Центробанка России. По его словам, ближайшей целью служит уровень 78–82,5 рубля за доллар.

При этом глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что равновесным на данным момент можно считать валютный курс выше 100 рублей за доллар. нынешний курс в почти 80 рублей оказывает слишком негативное влияние на все экспортные отрасли экономики России и бюджет.