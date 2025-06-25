Пушилин рассказал, что в ДНР предстоит восстановить около 16 тысяч объектов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что в данный момент на освобождённых территориях региона предстоит восстановить около 16 тыс. объектов.

«Предстоит ещё не менее 16 тыс. по тем территориям, которые уже на данный момент освобождены, восстановить», — сказал он.

При этом Пушилин подчеркнул, что уже в различной степени было восстановлено порядка 20 тыс. объектов.

По его словам, в связи с большим количеством предстоящих строительно-восстановительных работ в регионе здесь необходимо создавать собственные заводы по производству стройматериалов, а также заниматься разработкой карьеров.

Ранее Пушилин заявил, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом.

Восстановление завода «Азовсталь» между тем, как отметил глава ДНР, нецелесообразно.