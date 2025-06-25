Конфликт между Ираном и Израилем вызвал у Китая интерес к проекту строительства газопровода «Сила Сибири — 2» из России. Это связано с тем, что Пекин обеспокоен стабильностью поставок газа и нефти с Ближнего Востока и ищет альтернативные источники, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В 2020 году стартовало проектирование второй ветки газопровода «Сила Сибири». Предположительная длина трубопровода составит примерно 6700 километров. Из них 2700 километров будут проложены по территории РФ.

Примерно 30% газа, который Китай импортирует, приходится на поставки сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Эти танкеры проходят через Ормузский пролив, который Иран угрожал перекрыть. Кроме того, в последние годы частные китайские нефтеперерабатывающие предприятия стали сильно зависеть от дешевой иранской нефти.

В статье, опубликованной в WSJ, сообщается, что, согласно оценкам экспертов, 90% иранской нефти экспортируется в Китай, несмотря на санкции, введенные США. Накануне, после объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Китай продолжит закупать нефть у Ирана и Соединенных Штатов.

Ранее вице-премьер Александр Новак подчеркнул важность проекта «Сила Сибири — 2» в контексте энергетического сотрудничества с Китаем. В беседе с изданием «Ведомости» он подчеркнул, что проект сохраняет свою актуальность.