Названы последствия перекрытия Ираном Ормузского пролива

В связи с новым витком напряженности на Ближнем Востоке Иран вновь стал говорить о перекрытии Ормузского пролива. Портал «Финансы Mail» выяснил, что произойдет на рынке в случае перекрытия одной из важнейших артерий мировой торговли нефтью и газом.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировой торговли нефтью и газом, через который ежедневно проходит около 20% мирового потребления нефти. Как отмечается, Иран рассматривает его как инструмент давления и может перекрыть его различными способами: военными действиями, кибератаками, использованием прокси-групп или дипломатическими методами.

США, как гарант безопасности судоходства, вероятно, ответят военными ударами по иранской инфраструктуре или проведут международные операции, подчеркивают специалисты. Китай и Индия, зависящие от стабильных поставок нефти, будут выступать посредниками, говорится в материале.

Экономические последствия блокады включают рост цен на нефть до 100−120 долларов и выше, увеличение страховых издержек и фрахтовых ставок, а также нарушение глобальных цепочек поставок. Ситуация усугубляется напряженностью на других энергетических маршрутах.

Вопрос о готовности Ирана к реализации угроз остается открытым. Мировые рынки ждут конкретных действий от Тегерана.

Ранее независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил РИА Новости, что иранское решение о блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива, может вызвать серьезные последствия для мировой экономики. Особенно сильно пострадают страны Европейского союза и США, считает эксперт.