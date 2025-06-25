Экономист рассказал об увеличении «глобальной турбулентности»

Этому способствуют действия президента США Дональда Трампа и конфликт Ирана и Израиля.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

«Сейчас турбулентность глобальная увеличивается, я имею в виду все эти фокусы Дональда Трампа с тарифными войнами, ситуация на Ближнем Востоке. Сама победа Трампа на президентских выборах вызвала к жизни, с моей точки зрения, необоснованные ожидания того, что это друг России и всё с ним будет хорошо. Я считаю, что необоснованные, но это не отменяет того, что рынок отреагировал так. И сразу началось укрепление рубля и начался рост фондовых индексов Московской биржи. После первого за много лет разговора по телефону президентов России и США это тоже добавило аргументов протагонистам этой концепции, что сейчас всё наладится».

Ранее Григорьев допустил движение российской экономики в ближайшее время «на ощупь». В текущей ситуации наша страна будет пользоваться методом «проб и ошибок».