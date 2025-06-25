Российский миллиардер предупредил об опасности отставания страны

Изоляция и сознательный отказ от взаимодействия с миром не позволят достичь суверенитета, скорее такая политика приведет к отставанию. Об этом в колонке для РБК, посвященной будущему России через 15 лет, предупредил миллиардер Михаил Гуцериев.

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В то же время, указал он, сотрудничество позволит получить доступ к технологиям, знаниям, рынкам и талантам, поэтому будущие модели взаимодействия страны с миром должны строиться через интеграцию, а не на фундаменте конфронтации.

В качестве примера бизнесмен вспомнил про угольную отрасль, которая «находится в глубочайшем кризисе» из-за падения стоимости продукции и возрастающих издержек, в первую очередь логистических. При этом Россия сталкивается с проблемами в энергетике из-за устаревания генерирующих мощностей и сложностей в модернизации.

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Гуцериев объяснил, что в Китае есть технологии для создания угольных электростанций, оказывающих минимальное воздействие на экологию. В России таких технологий нет, но если бы их удалось перенять у соседей, то получилось бы решить сразу две проблемы топливно-энергетического комплекса.