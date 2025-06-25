В Госдуме рассказали, до какого уровня может упасть доллар

В условиях нестабильной геополитической обстановки курс доллара может снизиться до 50 рублей. Об этом заявил в беседе с «Финансами Mail» депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Аксаков подчеркнул, что российская валюта становится более устойчивой, одновременно с этим наблюдается повышение стоимости нефти. В случае обострения конфликта между Израилем и Ираном цены на нефть могут резко вырасти, считает он.

«Однако, мы планируем, что ситуация утрясется мирным путем. Я допускаю курс до 50 рублей за доллар», — отметил Аксаков.

Он подчеркнул, что укрепление рубля не приносит пользы российской экономике. Для бизнеса и государства важен стабильный курс валюты. Только при таком курсе можно эффективно планировать и обеспечивать долгосрочное развитие, пояснил депутат.

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