Россия увеличила на треть экспорт одного мучного изделия

Lenta.ru

С января по апрель 2025 года российские производители выпустили больше 500 тысяч тонн макаронных изделий. Об этом сообщило «Прайм» по ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

Россия увеличила на треть экспорт одного мучного изделия
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По сравнению с прошлогодними показателями рост оценивается в три процента. Кроме того, удалось нарастить экспорт этого мучного изделия. В денежном выражении поставки увеличились на 32 процента, а в физическом — на 16 процентов.

В ведомстве подчеркнули, что наращивание объемов выпуска не только обеспечивает внутренние потребности страны, но и способствует росту поставок на внешний рынок. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского, почти 50 процентов в общем объеме занимает производство продукции из твердой пшеницы.

По данным Института народного-хозяйственного прогнозирования, в I квартале 2025 года на фоне восьмипроцентного падения продажи картофеля на пять процентов увеличилась реализация макарон. Экономисты выяснили, что покупательная способность россиян по отношению к картофелю рухнула на 45 процентов. Доступность вермишели увеличилась на 14 процентов.