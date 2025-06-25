Задолженность по зарплате в РФ в мае выросла до 1,66 млрд рублей

Задолженность по заработной плате в России, по данным на конец мая 2025 года, составила 1,6623 млрд руб., сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате выросла на 180,4 млн рублей (или на 12,2%), с соответствующим периодом предыдущего года - на 1,1667 млрд рублей, или в 3,4 раза.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец мая 2025 г. на долги, образовавшиеся в 2025 г., приходится 801,7 млн рублей (48,2%), в 2024 г. - 485,4 млн рублей (29,2%), в 2023 г. и ранее - 375,2 млн рублей (22,6%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец мая 2025 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 46,8%, обрабатывающие производства - 11,5%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 9,3%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 7,6%, транспортировка и хранение - 6,5%, деятельность профессиональная, научная и техническая - 5,7%, добыча полезных ископаемых - 4,9%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 3,8%, деятельность в области информации и связи - 2,1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 0,6%, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,4%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,3%, деятельность финансовая и страховая - 0,2%, образование - 0,1%, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение - 0,1%, предоставление прочих видов услуг - 0,1%.