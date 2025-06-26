Орбан заявил о получении выгодного предложения от ЕС по санкциям против РФ

Венгрия получила от Евросоюза крайне выгодное предложение в связи с планами принятия 18 пакета антироссийских санкций, ранее заблокированного Будапештом и Братиславой, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что предложение нуждается в доработке, но в целом его условия оцениваются высоко. Орбан сообщил журналистам, что Венгрия действительно получила такое предложение от Брюсселя.

Второй важной новостью стало заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о возможности оплачивать российский газ через банк OTP до октября, передает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что продление указа Путина обеспечит надежность энергетических поставок в предстоящий период.

Министр также сообщил, что отправляется в Турцию для обсуждения вопросов долгосрочных поставок недорогих российских энергоносителей, напомнив, что основная часть газа транспортируется в Венгрию по «Турецкому потоку» через Болгарию и Сербию.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через Газпромбанк, но и в других банках России.