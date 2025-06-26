Названа опасность маркетплейсов

Маркетплейсы опасны тем, что ведут к монополизации рынка. Об этом заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист отметил, что речь идет о демпинге, который делает невыгодными продажи офлайн или в независимых интернет-магазинах. Он назвал политику цифровых платформ недобросовестной конкуренцией.

«Демпингуя, маркетплейсы фактически делают неконкурентными продажи товаров продавцами через другие каналы продаж. Это приводит к сворачиванию офлайн-торговли, ликвидации независимых интернет-магазинов. В результате происходит монополизация рынка, что негативно влияет на экономику в целом», — подчеркнул Хаминский.

По его словам, развитие дистанционной торговли, особенно появление маркетплейсов, привело к формированию новых моделей поведения потребителей. По мнению Хаминского, маркетплейсы стали основным каналом розничной торговли в России, поскольку каждый житель страны тратит на онлайн-покупки в среднем около 60 тысяч рублей в год.

Юрист также подчеркнул, что маркетплейсы активно внедряют в свои сервисы возможность оплаты в рассрочку или в кредит, что влечет за собой дополнительные расходы для граждан.