ФРГ не будет снижать налог на электроэнергию

Правительство Германии, несмотря на свои заверения, не намерено уменьшать налог на электричество для населения. Об этом сообщает «Bild на русском».

Правительство Германии, которое проработало всего два месяца, уже не выполнило одно из своих главных обещаний в сфере налогообложения. В частности, снижение налога на электроэнергию, запланированное на 2026 год, коснется не всех, а только некоторых промышленных предприятий. Это означает, что обычные домохозяйства не смогут воспользоваться преимуществами этой меры.

Как сообщает издание, это решение было одобрено на уровне Министерства финансов и Министерства экономики, а также лично канцлером Фридрихом Мерцем и министром финансов Ларсом Клингбайлем.

По словам президента Союза налогоплательщиков Райнера Хольцнагеля, «это не просто смена курса, это нарушение слова».

В правящей коалиции возникли разногласия. Карстен Линнеманн, генеральный секретарь ХДС, настаивает на снижении налогов для всех, поскольку это необходимо для поддержки перехода к зелёной энергетике. Однако Йенс Шпан, лидер фракции ХДС, полагает, что снижение налогов может быть одобрено задним числом Бундестагом.