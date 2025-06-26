Эксперт заявил об отсутствии предпосылок для запрета экспорта бензина из РФ

В России ситуация на рынке топлива остается устойчивой, поэтому в настоящее время нет оснований для введения ограничений на экспорт бензина для нефтяных предприятий. Об этом заявил РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко.

Участники рынка топлива рассматривают возможность полного запрета на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года. Ограничение может затронуть и нефтяные компании, сообщили агентству два источника, знакомые с итогами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.

«На наш взгляд, рынок стабильный, насыщенный, товара много. Мы не видим предпосылок для того, чтобы закрывать экспорт», - подчеркнул собеседник.

Дьяченко сообщил, что сезонное повышение стоимости нефтепродуктов — это обычное явление. Однако цены все еще не достигли своего максимума, и у автозаправочных станций есть возможность для увеличения прибыли.

По итогам среды стоимость тонны бензина марки АИ-92 уменьшилась на 1,44%, до 62 775 рублей, а стоимость тонны бензина марки АИ-95 снизилась на 1,16%, до 66 674 рублей.