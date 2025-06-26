Дефицит картофеля в Белоруссии связали с идеями Лукашенко

Главной причиной дефицита картофеля в Белоруссии, с которым республика столкнулась в текущем году, стало снижение на него цен по требованию президента страны Александра Лукашенко в административном порядке. Об этом пишет Politico.

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По оценкам издания, жесткий ценовой контроль, введенный главой государства, сделал выращивание картофеля гораздо менее прибыльным, что и привело к падению производства. В прошлом году в Белоруссии собрали всего 3,1 миллиона тонн картофеля, хотя в 2023-м урожай был на уровне четырех миллионов тонн.

Желая хоть как-то поправить собственное финансовое состояние, фермеры начали активнее продавать урожай в Россию. Попытка правительства закрыть эту лазейку через запрет экспорта привела к тому, что производители начали списывать картофель как испорченный и отправлять его за рубеж уже нелегально.

Другим способом повышения доходов для фермеров стала продажа мытого картофеля, цены на который не регулируются, вместе с регулярным отсутствием обычного. В апреле власти повысили минимальную цену на продукт, а в конце мая отменили запрет на импорт картофеля из стран Евросоюза, назвав это ответом на очередную порцию санкций против своего сельского хозяйства.

Также Лукашенко обвиняет в дефиците политических оппонентов и недобросовестных бизнесменов, якобы пытающихся дестабилизировать ситуацию и придерживающих продукт на складах ради повышения цен.

Ранее глава республики заявил, что если не изменить ситуацию с падежом скота в Белоруссии, то вскоре стране «жрать будет нечего». По его мнению, причиной рекордного падежа являются неисполнительность в агропромышленном секторе, «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной населения.