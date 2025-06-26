Курс доллара упал до многолетних минимумов

Лера Букина

Американская валюта ослабевает, поскольку президент США Дональд Трамп рассматривает возможность досрочного назначения нового руководителя Федеральной резервной системы. Об этом сообщила газета Financial Times.

Курс доллара упал до многолетних минимумов
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В материале говорится, что в четверг утром в Азии доллар США упал на 0,3% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, достигнув уровня, который в последний раз достигался в начале 2022 года.

В публикации также указано, что снижение показателей произошло после информации от издания Wall Street Journal о том, что президент США рассматривает возможность объявить о своем решении по поводу преемника главы Федеральной резервной системы Джея Пауэлла раньше, чем ожидалось.

20 июня стало известно, что госдолг США преодолел отметку в 37 триллионов долларов. За последние двенадцать месяцев задолженность федерального правительства увеличилась на 1,56 триллиона долларов. По оценкам экспертов, в 2025 финансовом году объем чистых процентных выплат по этому долгу составит один триллион долларов.