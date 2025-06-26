Курс доллара упал до многолетних минимумов

Американская валюта ослабевает, поскольку президент США Дональд Трамп рассматривает возможность досрочного назначения нового руководителя Федеральной резервной системы. Об этом сообщила газета Financial Times.

В материале говорится, что в четверг утром в Азии доллар США упал на 0,3% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, достигнув уровня, который в последний раз достигался в начале 2022 года.

В публикации также указано, что снижение показателей произошло после информации от издания Wall Street Journal о том, что президент США рассматривает возможность объявить о своем решении по поводу преемника главы Федеральной резервной системы Джея Пауэлла раньше, чем ожидалось.

20 июня стало известно, что госдолг США преодолел отметку в 37 триллионов долларов. За последние двенадцать месяцев задолженность федерального правительства увеличилась на 1,56 триллиона долларов. По оценкам экспертов, в 2025 финансовом году объем чистых процентных выплат по этому долгу составит один триллион долларов.