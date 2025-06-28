Украина стала угрожать странам, покупающим нефть у России

Украина намерена вводить санкции против тех стран, которые продолжат покупать российскую нефть.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает издание «Страна».

«Он уточнил, что в ближайшее время Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении таких государств», — говорится в сообщении.

Нефть, газ и другие энергетические ресурсы России приносят «значительные доходы» в бюджет РФ, добавил Сибига.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский словом «пожалуйста» обратился к ЕС по поводу антироссийских санкций. Европе, по его мнению, в 18-ом пакете санкций против России нужно расширить ограничения в нефтяной сфере, а также предпринять дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть.

Запад по мнению Зеленского, также должен расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов.

Украинский лидер также заявил, что должны уменьшиться российские нефтяные прибыли.