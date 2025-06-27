Поставки из стран СНГ в Россию стали задерживаться из-за усиленных таможенных проверок, пишут «Известия». Наиболее критичная ситуация сложилась на казахстанской границе, где дополнительные проверки увеличивают время доставки на 12 дней. Общий срок поставок через республику достигает сейчас полутора месяцев против прежних 10-30 дней.

Под особым контролем оказались электронные товары и продукция двойного назначения. Аналогичные меры приняли таможенные службы Армении, Грузии и Киргизии. Единственным направлением без существенных изменений остается Белоруссия.

Коммерческий директор Novasmart Ольга Шоалл связывает проблемы с несколькими факторами: давлением западных санкций на Казахстан, ростом транзитного потока на 30% в прошлом году и борьбой с нелегальными схемами. Республика обрабатывает до 35% российского параллельного импорта, что делает ее критически важным логистическим узлом.

Владелец сети «Альянс Тракс» Алексей Иванов предупреждает о возможном дефиците в электронике и автокомпонентах. Логистические издержки могут привести к удорожанию товаров на 10%. Перевозчики несут убытки до 20 тысяч рублей ежедневно из-за простоев. За пять месяцев 2025 года транспортные расходы подорожали на четверть.

Бизнес рассматривает альтернативные маршруты через Узбекистан, Туркменистан и Турцию, однако эксперты считают, что компании успешно адаптируются к новым условиям без критических сбоев в поставках.