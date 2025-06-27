Колумбия назвала присоединение к банку БРИКС историческим шансом

Вступление Колумбии в Новый банк развития (НБР) БРИКС — это уникальная возможность для страны диверсифицировать источники финансирования. Об этом заявил по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес, передает агентство «Прайм».

Гонсалес указал на простую процедуру получения кредитов по линии НБР в сравнении с традиционными финансовыми моделями. По словам источника, участие в банке БРИКС предоставляет Колумбии новые перспективы для осуществления инфраструктурных и цифровых проектов в регионах страны. Гонсалес отметил, что для его страны «присоединение к банку БРИКС бесценно».

«И почему бы не рассмотреть возможность стать в не столь отдаленном будущем членом (БРИКС — прим. ред.)? Быть не только членом банка, но и самого (объединения — прим. ред.)» — заявил президент палаты.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники в госаппарате Китая сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля.