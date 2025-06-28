Стремление ЕС отказаться от импорта энергосырья из РФ декларируется идеологами, одержимыми идей насолить России. С экономической точки зрения это выстрел в собственное колено. Так считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо заявил, что отказ от энергетического сырья из РФ продиктован сугубо политическими причинами. Он добавит экономических проблем как ЕС, так и Словакии.

«Это выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией», — сказал политик.

По его словам, соль недальновидный шаг еще больше ухудшит конкурентоспособность ЕС, а Словакия будет наиболее пострадавшей страной.