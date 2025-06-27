Степашин сделал заявление об уровне ключевой ставки в РФ

Бывший российский премьер-министр Сергей Степашин заявил, что сегодня ситуация иная, чем в период его правления в 1999 году. В то время ключевая ставка Центрального банка (она же ставка рефинансирования) составляла 55–60%, передает ТАСС.

По словам Степашина, тогда инфляция была выше. Даже до того, как он стал премьер-министром, показатель достигал 1 000%. В тот период ставка рефинансирования была обоснованной, отметил бывший премьер. Кроме того, в то время активно развивалось кредитование промышленных предприятий, включая выплаты зарплат. Сейчас ситуация кардинально изменилась, как и страна в целом, сообщил Степашин.

В 1999 году Сергей Степашин занимал пост председателя правительства РФ в течение трех месяцев. После этого его сменил Владимир Путин. До назначения на должность премьер-министра Степашин занимал различные государственные посты, включая руководителя Федеральной службы контрразведки, ФСБ, министра юстиции и министра внутренних дел.

После ухода с поста премьер-министра в 2000 году Степашин стал главой Счетной палаты, которую возглавлял до 2013 года. Затем он был назначен председателем наблюдательного совета государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

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В 1999 году, когда Степашин был премьер-министром, уровень инфляции в России составлял примерно 36,5% в годовом исчислении. Это меньше, чем в кризисном 1998 году, когда инфляция достигла почти 84,5%, но все еще выше, чем в последующие годы. Наибольший уровень инфляции в современной истории России был зафиксирован в 1992 году — более 2500%. В 1993 году инфляция составила почти 840%.