В России нашли способ сэкономить 6 трлн рублей

Экономисты провели детальный анализ и пересмотрели данные об объеме выбросов CO2 в России за период с 1990 года. Это стало возможным благодаря значительным изменениям в методике расчета этого показателя, которые были внесены в Национальный кадастр выбросов и поглощений парниковых газов в 2024 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Первый ежегодный национальный доклад о климатической повестке в России».

Документ подготовил центр «Климатическая политика и экономика России» ИНП РАН. Благодаря нововведениям потенциальная экономия России на мерах по декарбонизации может достигнуть 6 трлн рублей, из них 4 трлн относятся к бюджетным средствам.

По словам экспертов, использование национальных коэффициентов и спутникового наблюдения должно помочь избежать переплат за излишние меры по снижению выбросов углекислого газа.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия наращивает собственные технологии и производство для декарбонизации промышленности.