В Китае сделали заявление о сделке с США

США планируют отменить некоторые ограничения для КНР. Решение будет принято на фоне договоренностей, которые были достигнуты во время торговых переговоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства коммерции КНР.

В заявлении подчеркивается, что «Китай на законных основаниях одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая».

Власти уточнили, что решение было принято по результатам торгово-экономических консультаций между двумя странами, которые прошли в Женеве и Лондоне. Недавно стороны также согласовали дополнительные детали соглашения.

В сообщении также отмечается, что 5 июня в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли важного согласия о необходимости заключения нового торгового соглашения.