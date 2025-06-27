Стало известно, поставит ли договор точку в торговой войне США и Китая

Договоренность между Китаем и США — это временное перемирие. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Собеседник заявил, что соглашение не устраняет все разногласия между государствами, а лишь временно приостанавливает обострение торгового противостояния. Дудаков подчеркнул, что сейчас «стоит дождаться подробностей, деталей и нюансов этой торговой договоренности Соединенных Штатов с Китаем».

«Однако все-таки я бы не стал говорить, что это шаг на пути к долгосрочному миру. Скорее, это все-таки временное перемирие, потому что противоречий все еще очень много, — подчеркнул Дудаков.

Эксперт отметил, что Китай выразил готовность увеличить поставки редкоземельных металлов и комплектующих в США. При этом, по его словам, КНР не возобновила закупки продуктов питания, а также нефти и газа из США. Это вызывает опасения у администрации президента США Дональда Трампа, считает политолог.

Ранее Трамп заявил, что США заключили новую торговую договоренность с Китаем. По его словам, в ближайшее время аналогичные соглашения планируется подписать и с другими странами.