Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимума

В июне морской экспорт российских нефтепродуктов составлял в среднем два миллиона баррелей в сутки, что на восемь процентов ниже, чем в июне прошлого года, и настолько же хуже показателей предыдущего месяца. Об этом со ссылкой на данные Vortexa сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

Сильнее всего — на 15 процентов — снизились поставки из портов Балтики. Основными причинами такой динамики агентство называет продление сроков ремонтов и технического обслуживания ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и желания властей стабилизировать внутренний рынок топлива.

Темпы переработке в текущем месяце выросли, однако растущий внутренний спрос на бензин, связанный с туристическим сезоном, ограничивает возможности для экспорта. Вместе с тем поставки сырой нефти упали до самого низкого уровня с середины апреля, что связано с техническим обслуживанием ключевого тихоокеанского порта.

Поставки отдельно дизельного топлива в целом оставались на майском уровне, негативную динамику в первую очередь обеспечил бензин. В Vortexa предполагают, что удары беспилотников по НПЗ начала года могли увеличить время, требующееся для ремонта установок. Об этом, в том числе, свидетельствует резкий рост экспорта газойля, который используется на вторичных установках, но, по всей видимости, из-за проблем с ними остается невостребованным.

Десять дней назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала у «Газпрома» объяснить, почему компания сокращает продажи топлива со своих предприятий на Петербургской бирже.