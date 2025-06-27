В ЦБ заявили о возможности для снижения ключевой ставки

Инфляция "идет" по нижней границе прогноза Банка России в 7-8%, это открывает возможность для снижения ключевой ставки.

Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках Чебоксарского экономического форума (ЧЭФ).