Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой

США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой после введения этой страной налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические компании. Об этом 27 июня в социальной сети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну», — написал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Канада фактически следует примеру Евросоюза, где также обсуждается введение аналогичных мер против США. В течение недели Вашингтон уведомит Оттаву о размере новых пошлин на ведение бизнеса с американской стороной, уточнил глава Белого дома.

Как сообщало URA.RU ранее, премьер-министр Канады Марк Карни дал жесткий ответ на заявления Трампа, который назвал исключение России из «Большой восьмерки» (G8) ошибкой, связанной с личной неприязнью лидеров. Конфликт разгорелся на фоне саммита G7, проходившего в Кананаскисе, где президент США преждевременно покинул мероприятие.