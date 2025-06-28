Шохин: ключевая ставка ЦБ может быть снижена к концу текущего года до 13%

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выразил мнение, что уже к концу 2025 года ключевая ставка может быть снижена до 13%.

Как он заявил в беседе с ТАСС, «простор» для снижения ключевой ставки есть, так как виден прогресс в борьбе с инфляцией и есть данные об охлаждении экономики в ряде отраслей.

«Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения. Поэтому я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт», — заявил он.

По его мнению, в сентябре ставка должна быть снижена «до 18% уже — как минимум».

«И к концу года, я думаю, что она должна быть... 13—15%», — добавил Шохин.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что Центральный банк России на следующем заседании совета директоров, 25 июля, может снизить ключевую ставку.