Крупный банк предсказал разлом мировой финансовой системы

Торговая напряженность может обернуться глубокими разломами в мировой финансовой системе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Банк международных расчетов (BIS).

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По словам руководителя этого банка Агустина Карстенса, торговая война, инициированная США, подрывает давно устоявшийся экономический порядок. В результате мировая экономика оказывается в переломном моменте, вступая в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости». Это означает, что под вопросом оказывается общественное доверие к таким институтам, как центральные банки.

Все больше центробанков отказываются от доллара

Особую обеспокоенность банка вызывает усиление протекционизма и фрагментация торговли. Из-за этого усугубляется уже продолжающийся десятилетиями спад экономики и роста производительности. Мировой экономике становится все труднее выдерживать потрясения. Ситуация усугубляется из-за старения населения, изменения климата, геополитики и проблем в цепочках поставок.

Главный экономический советник BIS Хен Сон Шин, также обратил внимание на резкое падение доллара, который с начала года потерял уже десять процентов.

В начале июня Институт управления поставками заявил, что пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, довели американскую экономику почти до такого состояния, в котором она находилась в 2020 году, когда вспыхнула пандемия коронавируса.