Шохин: экономика России может поддерживать устойчивый рост без рецессии

Российская экономика прошла стадию контролируемого охлаждения и имеет возможности поддерживать устойчивый рост. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Если мы выходим на плановое охлаждение и всё-таки фиксируем цифру 2—2,5%, то надо обеспечивать устойчивый рост на уровне тех самых 2,5%», — цитирует его ТАСС.

Шохин отметил, что если и Минфин, и Минэкономразвития, и правительство «сумеют плюс-минус держаться на этом уровне, тогда можно согласиться, что плановое, управляемое, контролируемое сжатие и охлаждение произошло».

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу, что рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики.