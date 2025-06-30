Канада отменила новый налог для США

Министерство финансов Канады объявило в понедельник, 30 июня, об отмене налога на цифровые услуги в попытке активизировать торговые переговоры с Соединенными Штатами.

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— В поддержку переговоров министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил сегодня, что Канада отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с Соединенными Штатами, — говорится в релизе минфина Канады.

Ведомство уточнило на сайте правительства страны, что взимание налога приостанавливается с 30 июня.

27 июня президент США Дональд Трамп объявил, что США прекращают вести торговые переговоры с канадской стороной и в течение недели проинформируют руководство страны о ставке ее будущей пошлины.

29 марта правительство Канады начало масштабную рекламную кампанию в США, направленную против введения новых тарифов администрацией Дональда Трампа. В 12 американских штатах установили рекламные баннеры с целью донести до граждан позиции Канады по данному вопросу. В баннерах говорится, что вводимые США пошлины фактически представляют собой налог, который негативно сказывается на американских потребителях и производителях.