Стало известно, как торговые войны США скажутся на мировой экономике

Глобальная экономика испытывает значительные трудности из-за торговых споров, которые способны вызвать серьезные сбои в финансовой сфере. Об этом сообщает Банк международных расчетов (BIS).

Глава BIS Агустин Карстенс подчеркнул, что торговая война, инициированная Соединенными Штатами, вносит хаос в устоявшийся экономический уклад. Мировая экономика переживает переломный момент, когда неопределенность и непредсказуемость становятся новой нормой. Это подрывает веру людей в центральные банки и другие финансовые организации, отметил собеседник.

В BIS выразили тревогу по поводу увеличения протекционистских мер и разрыва торговых связей. Там отметили, что эти явления усугубляют экономический спад и снижение производительности, которые наблюдаются уже на протяжении многих лет. Отмечается, что мировая экономика с трудом справляется с последствиями кризисов. Усугубляют ситуацию такие проблемы, как старение населения, изменение климата, геополитические конфликты и нарушения в цепочках поставок, уточняет банк.

Хен Сон Шин, главный экономический советник BIS, отметил значительное снижение курса доллара США. С начала года американская валюта обесценилась на 10%, что усиливает неопределенность на рынке.

Ранее сообщалось, что после долгих переговоров в Лондоне США и Китай достигли рамочного торгового соглашения, направленного на стабилизацию экономических отношений. Документ предусматривает временное снижение импортных пошлин и укрепление доверия в стратегически важных секторах.