Подрыв газопроводов «Северный поток–1» и «Северный поток–2» стал поворотным моментом для России. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в беседе с «Царьградом».

По словам собеседника, эти события заставили страну пересмотреть подход к использованию ресурсов. Россия раньше отправляла газ в Европу без переработки. Теперь она будет развивать газохимию, извлекая из газа все полезные компоненты, сжижая сухой газ и экспортируя его по всему миру, отметил Дрозденко.

«Мы гнали газ как жирное молоко, а продавали по цене сухого. Сливки снимали в Германии. Я был там на заводе BASF - целый комплекс, 400 тысяч человек. Они брали наш газ, выделяли из него все полезное, а потом сухой газ продавали потребителям», – отметил губернатор.

Он обратил внимание на то, что Россия сейчас строит «серьезную газохимию». Дрозденко сообщил о планах страны самостоятельно извлекать весь жир, а также сжижать и развозить сухой газ по всему миру. По его словам, «Европа нас не ждет, но жить без газа невозможно».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Германии изучают возможные шаги, которые позволят предотвратить потенциальную продажу газопровода «Северный поток-2» после того, как в начале текущего года возникли слухи о возобновлении поставок газа из России.