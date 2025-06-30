Трамп иронично раскритиковал Японию и вновь пригрозил пошлинами

Если Япония не сможет договориться с США, то Вашингтон оставит в силе 25-процентные пошлины на ее автомобили. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало Bloomberg.

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Он возмутился, что Япония не желает покупать американские автомобили, в то время как Соединенные Штаты ввозят миллионы машин из этой азиатской страны. Такой расклад, по мнению Трампа, несправедлив. Он заявил, что «господин Япония» могла бы купить у США много нефти и «много других вещей», чтобы сократить торговый дефицит.

В свою очередь, министр экономической и фискальной политики Японии Ресей Акадзава, который в настоящее время является ее главным торговым переговорщиком, заявил, что переговоры между Японией и США находятся на критической стадии. До этого он не раз говорил о неприемлемости американских пошлин на импортные автомобили и напоминал, что его страна внесла огромный вклад в экономику США. Речь идет об инвестициях на более чем 60 миллиардов долларов и создание 2,3 миллиона рабочих мест. Что касается 25-процентных пошлин, что Акадзава оценил их как «огромный удар».

Ранее Акадзава заявил, что Япония не может принять 25-процентные пошлины США на ее автомобили. Он также призвал не забывать, что японские автопроизводители уже выпускают в США около 3,3 миллиона автомобилей в год.