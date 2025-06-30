Назван один из главных вызовов для мировой экономики

Старение населения в развитых странах является одним из главных вызовов для мировой экономики. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Ее слова приводит РИА Новости.

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Эта проблема характерна не только для западных государств, однако именно в последних за последнее время она приобрела угрожающие масштабы, отметила аналитик. В среднесрочной перспективе старение населения может поставить под угрозу темпы роста экономик развитых стран, пояснила Новикова.

В то же время эта проблема не является единственным фактором, который может нанести заметный ущерб глобальному ВВП. К числу других вызовов, стоящих перед мировой экономикой, Новикова отнесла глобальное потепление, растущий разрыв в доходах наиболее богатых и бедных слоев населения, вымывание среднего класса, увеличение долга развитых государств. Среди прочих барьеров эксперт выделила недостаток природных ресурсов и торгово-тарифные войны из-за усиления протекционизма в США.

Риски демографической ямы и растущего неравенства ранее называл фундаментальной угрозой для мировой экономики в том числе замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, именно эти две проблемы будут оказывать сильное воздействие на глобальный ВВП на протяжении всего 21 века. В среднесрочной перспективе старение населения затронет и Китай, который в обозримом будущем столкнется с излишней урбанизацией и потерей части производственных мощностей.