Золото дорожает в ожидании решения ФРС

Золото растёт второй день подряд на ожиданиях снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) во второй половине года. Кроме того, рынок ждет новых переговоров по торговле. Как известно, США установили дедлайн по торговым пошлинам — 9 июля. Америка автоматически повысит тарифы для стран, которые не представят выгодные предложения Вашингтону.

Цена золота выросла во вторник на 0,6% до $3323 за унцию, после роста на 0,9% в понедельник, сообщает Bloomberg.

Инвесторы рассчитывают как минимум на два снижения ставки ФРС в 2025 году. Низкие ставки благоприятны для драгметалла и негативны для доллара. Важным фактором станет отчет по занятости в США в четверг — слабые статданные могут снизить доходность гособлигаций, что поддержит золото.

С начала года золото подорожало более чем на 25% и сейчас всего на $200 ниже апрельского рекорда. Росту способствуют торговые и геополитические риски, а также ослабление доллара: индекс валюты упал на 11% за полгода — это худший результат с 1973 года. Аналитики считают, что золото может продолжить рост, если доллар будет слабеть.