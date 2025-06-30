Эксперт назвал истинного виновника энергокризиса в Европе

В Европейском союзе возник энергетический кризис, который стал результатом ошибочных экономических решений. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Собеседник отметил, что правительства европейских государств препятствовали развитию газовой отрасли, в результате чего теперь не могут обеспечить потребности населения. По словам Юшкова, «виновником энергокризиса в Европе была не Россия, а неправильная энергетическая политика Евросоюза».

Как уточнил он, представители европейских властей на протяжении длительного времени пытались убедить представителей энергетической отрасли в том, что нет необходимости инвестировать в добычу и транспортировку газа, а также в развитие отрасли в целом. Они утверждали, что в скором времени произойдёт переход к другим источникам энергии, цены на газ значительно вырастут, а его потребление снизится, добавил специалист.

«Таким образом они запугали энергетические компании, и те действительно недостаточно вкладывались в эту отрасль. Позже спрос начал восстанавливаться, а предложение уже не смогло его удовлетворить», — заявил Юшков.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов заявил ТАСС, что, согласно прогнозам Министерства энергетики России, уже в предстоящем году стране и угольной отрасли получится преодолеть кризис, в котором она находится. По его словам, ожидается рост производственных показателей.