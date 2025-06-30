ЦБ анонсировал тестирование выплат в цифровых рублях

Федеральное казначейство во второй половине 2025 года начнет тестирование выплат из бюджета в цифровых рублях.

Об этом говорится в докладе Банка России о ходе пилотного проекта цифрового рубля.

"В 2025 г. Банк России во взаимодействии с Федеральным казначейством планирует провести пилотирование отдельных видов выплат из федерального бюджета на реальных цифровых рублях. По его результатам будет приниматься решение о тиражировании использования цифрового рубля в бюджетном процессе", - указано в документе.

Первыми получателями станут участники экспериментальных программ в нескольких регионах. В дальнейшем систему планируют масштабировать на все бюджетные платежи.

Использование цифрового рубля позволит ускорить переводы и повысить прозрачности расходования государственных средств.

Платформа цифрового рубля работает в тестовом режиме. В 2024 году параметры пилота были расширены, что позволило постепенно увеличить число пользователей до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний.