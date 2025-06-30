Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

По итогам первых пяти месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российских металлов в Китай выросли примерно в 1,5-2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком увеличении экспорта этого вида продукции из РФ в КНР сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Trade Data Monitor.

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За отчетный период поставки алюминия увеличились почти на 56 процентов год к году, до миллиона тонн. Экспорт меди, в свою очередь, подскочил на 66 процентов и достиг отметки в 452 тысячи тонн. Объемы закупок никеля китайскими импортерами за это время выросли примерно в 2,5 раза и составили 28 тысяч тонн.

Резкий рост экспорта российских металлов на китайский рынок во многом обусловлен ограничениями на их отгрузку на Лондонскую и Чикагскую товарные биржи. На этом фоне крупнейшим производителям алюминия, меди и никеля — «Русалу», «Объединенной компании» и «Норильскому никелю» — пришлось в экстренном порядке диверсифицировать географию экспортных поставок. «Русал» же вынужденно нарастил отгрузку в Китай на фоне европейской квоты на импорт алюминия (не более 275 тысяч тонн до февраля 2026 года).

Ранее о том, что запрет на покупки у России первичного алюминия нанесет ущерб Евросоюзу (ЕС) и усилит Китай, предупредило агентство Exxpress. Эксперты стокгольмского аналитического центра «Свободная торговля в Европе» отметили, что подобные ограничения в обозримом будущем приведут к росту цен на этот металл в ЕС на 20-30 процентов. Под ударом окажутся в первую очередь Германия, которая столкнется с риском потери 20 тысяч рабочих мест, и Австрия, которая целиком зависит от мировых цен на алюминий. Китайским же импортерам российские поставщики с большой долей вероятности будут предоставлять скидки, чтобы перенаправить в азиатскую страну выпавшие объемы. В итоге главным проигравшим от ограничений может оказаться европейская промышленность.