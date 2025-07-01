Стало известно, почему ЕС обвиняет Россию в проблемах с рыбой в Балтийском море

Обвинения России в проблемах с рыболовством в Балтийском море становятся «доброй традицией» стран Балтии, единственная цель подобных заявлений – лоббирование коммерческих интересов местных рыбаков, которые заинтересованы в снижении поставок российской рыбы на рынок ЕС. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

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«Подобные заявления становятся «доброй традицией» для представителей стран Балтии», – заявил Зверев.

Эксперт отметил, что летом 2024 года Эстония, Латвия, Литва и Швеция выдвинули претензии к России касательно ведения рыбной ловли в Балтийском море в период действия ограничений. Тогда эти страны также обращались к Совету и Комиссии ЕС с требованием о принятии мер в отношении России. По его словам, как и год назад, сегодняшние обвинения лишены оснований: какие-либо доказательства нарушений со стороны российских рыбаков в области рыболовства и сохранения водных ресурсов отсутствуют.

«Рыболовство в России находится под строгим контролем и соответствует принципам устойчивого природопользования. Незаконная рыбная ловля решительно пресекается, а объемы вылова отслеживаются, в том числе посредством отраслевой системы мониторинга, обеспечивающей получение данных о каждой операции в режиме реального времени», – подчеркнул он.

ВАРПЭ осознает, добавил он, что давление со стороны Евросоюза в ближайшей перспективе сохранится, поэтому ориентирует предприятия на перенаправление поставок на более лояльные рынки. Согласно исследованию ассоциации, благодаря последовательной переориентации экспортных потоков в дружественные государства доля ЕС в российском экспорте рыбы сократится с 14,9 % в 2023 году до 6,5 % к 2030 году. В то же время доля стран БРИКС и Глобального Юга значительно возрастет.

Ранее литовский министр сельского хозяйства Игнас Хофманас заявил, что проблема рыболовства в Балтийском море становится для Литвы вопросом выживания, возложив вину за это на безответственную деятельность России, которая, по его мнению, препятствует совместным усилиям стран ЕС по восстановлению рыбных запасов, пишет «Прайм».

Напомним, флот России усиливает напряженность в Балтийском море. В результате этого Прибалтика бьет тревогу.